Überfallserie in Magdeburg Mutmaßliche Räuber festgenommen

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei am Hasselbachplatz Magdeburg zwei dringend Tatverdächtige festnehmen: Die 17 und 30 Jahre alten Algerier sollen mehrere Raubüberfälle begangen haben. Einige der erbeuteten Gegenstände konnten bei ihnen gefunden werden. Am Montag soll entschieden werden, ob gegen sie Haftbefehl erlassen wird.

Die Männer werden verdächtigt, am Wochenende im Stadtzentrum Magdeburg drei Raubüberfälle begangen zu haben. Die Taten am Freitag- und Samstagabend sowie am frühen Sonntagmorgen ähnelten sich: Alle Opfer wurden von hinten am Hals gewürgt.

Bei dem Überfall am Samstag stahlen Räuber einem Mann seine Kreditkarte und sein Telefon. Am Sonntagmorgen wurden einem Mann Handy und Portemonnaie gestohlen. Die Räuber hatten ihn so lange gewürgt, dass er das Bewusstsein verloren hatte. Bei einem dritten versuchten Überfall am Freitagabend wehrte sich das Opfer; die Angreifer flohen ohne Beute.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 22.10.2017 | 18:00 Uhr