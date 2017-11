City-Tunnel Magdeburg Scharfe Kritik wegen gestiegener Kosten

Die gestiegenen Kosten beim Bau des City-Tunnels in Magdeburg haben am Donnerstag für scharfe Kritik gesorgt. Während der Landesrechnungshof darauf hinweist, schon vor Jahren Zweifel angemeldet zu haben, kritisiert der Bund der Steuerzahler, dass Kostensteigerungen wie die in Magdeburg beinahe schon an der Tagesordnung seien.