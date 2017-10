Reaktionen zum Urteil Freispruch von Tierschützern ein "Skandal"

Drei Tierschützer von der Organisation "Animal Rights Watch" waren im Sommer 2013 in eine Schweinezuchtanlage in der Börde eingedrungen. Mit einer Kamera haben sie Missstände beim Tierschutz festgehalten. Am Mittwoch waren sie vor dem Landgericht Magdeburg freigesprochen worden. Der Richter hatte zur Begründung gesagt, die Angeklagten hätten zwar Hausfriedensbruch begangen. Ihnen sei es aber um das Tierwohl gegangen, das in Gefahr gewesen sei. Das Landgericht bestätigte damit eine Entscheidung des Amtsgerichtes Haldensleben.