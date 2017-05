Quer durch Magdeburg Bibelfester Weltrekord

In Sachsen-Anhalt hat es am Wochenende neben der Seilhängebrücke den zweiten Weltrekord gegeben. In Magdeburg wurde entlang der Elbe die längste gemalte Falt-Bibel der Welt erstmals komplett aufgeklappt. Sie ist 1.517 Meter lang. Rund 400 Menschen hielten das Werk hoch und bildeten so eine Kette.

Martin Wiedmann ist der Initiator des Weltrekordes. Bildrechte: MDR/Inna Lohkampff Der Künstler Willy Wiedmann hatte die Bibel in 16 Jahren Arbeit (von 1984 bis 2000) in ein gigantisches Kunstwerk mit 3.333 Illustrationen umgesetzt. Wiedmann hatte damals jedoch nicht die Möglichkeit, sein Werk zu veröffentlichen, da die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten waren.



Er vergrub die Bilderbibel deshalb auf dem Dachboden, wo sie sein Sohn Martin Wiedmann nach dem Tod des Künstlers 2013 fand. Martin Wiedmann digitalisierte die Bilder. Seitdem findet die Bibel durch immer neue Projekte den Weg in die Öffentlichkeit.

Der Rekord liegt nicht zufällig bei 1.517 Metern

Beim Weltrekord wurde nicht das Original verwendet. Die "echte Bibel" ist nur knapp über 1.000 Meter lang. Die beim Rekord verwendete Kopie ist nicht zufällig 1.517 Meter lang. Diese Zahl erinnert an das Ursprungsjahr der Reformation. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche geschlagen haben. Offiziell: Der Weltrekord beträgt ganz genau 1516,65 Meter. Bildrechte: MDR/Inna Lohkampff

