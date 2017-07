Nichts weiter als "Kg 9" steht auf der Kiste, die der Direktor des Magdeburger Museums während des Zweiten Weltkrieges in den Salzstollen Staßfurts auslagern lässt. So unscheinbar die Kiste scheint, so besonders ist ihr Inhalt: drei Originalhandschriften von Martin Luther.

Eine der Schriften heißt "Wider Hans Worst". Eine Art Testament Luthers, in dem er seine Ansichten und sein Lebenswerk zusammenfasst. Luther schickt es einem katholischen Erzfeind, der seinen Freund und Reformationsförderer – den Wettiner Kurfürsten Friedrich – angegriffen hatte. Es fallen die Worte Hanswurst, Rotzlöffel und Teufelsmaul. Luther notiert all dies kurz vor seinem Tod. Doch nicht nur wütende Anschuldigungen, sondern eine sehr persönliche Zusammenfassung seiner Ideen und Visionen bringt er hier zu Papier. Der Reformator schreibt sich viel von der Seele.

In den Wirren der Nachkriegszeit geht alles, was im zerstörten Staßfurter Stollen lagerte, verloren. Spezialisten meinen, es wäre verbrannt. Auch die Kiste "Kg 9".

Über Missouri zurück in die Heimat

Doch das stimmt nicht. Zwangsarbeiter hatten die Kiste inklusive der drei Schriften gestohlen. Zwei nehmen sie mit, das Testament-Manuskript lassen sie liegen. Dies findet ein amerikanischer Militärkaplan. Der weiß genau, was er in den Händen hält. Er nimmt das wertvolle Original sofort an sich und später mit nach Hause. Dort übergibt er es dem Luther-Forschungszentrum St. Louis (Missouri).

Als die Mauer fällt, melden sich die Lutherforscher vom Mississippi in Magdeburg. Sie wollen, dass "Luthers letzter Wille" nach Hause zurückkehrt.

Seit Februar 1996 sind alle drei Schriften wieder vereint. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Historiker Tobias von Elsner und der damalige Museumsdirektor Matthias Puhle reisen in die USA. Puhle erinnert sich: "Die einzige Bedingung der Amerikaner war, dass der Museumsdirektor nach Amerika kommt, eigenhändig diese Lutherhandschrift entgegennimmt und sie nach Deutschland zurückführt." Sie hätten kein Geld gewollt, sondern lediglich einen Festakt als Übergabe. 1996 – nach vielen Untersuchungen – kehrt die Handschrift schließlich unversehrt nach Magdeburg zurück.

Was aus den anderen beiden Schriften geworden ist, weiß niemand. Auch Puhle, von Elsner und die Amerikaner nicht. "Also wir sind davon ausgegangen, dass die beiden nicht mehr existieren und haben dann auch gar nicht gefragt", sagt Puhle rückblickend, wenn er an seine USA-Reise denkt.

Nur eine Mitarbeiterin kann sich erinnern