Längste Bilderbibel in Magdeburg Bibelfeste Rekordjäger gesucht

Am 7. Mai gibt es in Magdeburg einen Bibel-Weltrekordversuch. Am Donnerstag haben die Verantwortlichen die Idee dazu vorgestellt. Dabei soll die längste gemalte Bibel der Welt, die Wiedmann-Bibel, erstmals komplett ausgefaltet und in einem Stück präsentiert werden. Willy Wiedmann arbeitete insgesamt 16 Jahre (von 1984 bis 2000) an dem Leporello (Faltbuch), das aus insgesamt 3.333 aneinander gereihten Bildern besteht.