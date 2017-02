Mehr als 50 Straftaten in nur einer Woche, davon dutzende zerstochene Autoreifen: Am Freitag konnte die Polizei in Magdeburg Buckau einen Tatverdächtigen fassen. Das teilte die Polizeidirektion Nord mit. Der 37-Jährige trat den Angaben zufolge am Freitagabend den Spiegel eines geparkten Pkw ab und hantierte in der Nähe eines Reifens. Dabei beobachtete ihn ein Zeuge, der die Polizei rief.