Magdeburg macht sich an die Revitalisierung der Dornburger Elbe und des Waldgebietes Kreuzhorst im Osten der Stadt. Wie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Stadt, Umweltministerium, BUND und Anrainerkommunen heute bekannt wurde, soll das Gebiet wieder an die Elbe angeschlossen werden. Dafür werde ein alter Zweig, die Dornburger Elbe, entschlammt und über eine Länge von 15 Kilometern wieder durchgängig gemacht.

Der Beigeordnete der Stadt Magdeburg für Umwelt, Holger Platz, sagte dem MDR, in der Kreuzhorst sei Naturraum verschwunden. Es bestehe Handlungsbedarf, um dort wieder Lebensbedingungen für verschiedene Arten zu schaffen. Mit dem Hochwasserschutz habe es viele Eingriffe in die Natur gegeben. Deshalb mache es Sinn, der Natur an anderer Stelle wieder etwas zurück zu geben.