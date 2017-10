Der Freispruch für drei Tierschützer soll erneut auf den Prüfstand. Die Staatsanwaltschaft legte am Montag fristgerecht Revision gegen das Urteil ein. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Am vergangenen Mittwoch hatte das Landgericht Magdeburg die Tierschützer von dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen. Nun müsse sich das Oberlandesgericht in Naumburg mit dem Fall befassen. Bei einer Revision wird das Urteil auf Rechtsfehler geprüft.

Die Tiere in Zuchtanlagen leben oft auf kleinstem Raum. Bildrechte: Animal Rights Watch e.V.

Der Freispruch war vom Landgericht damit begründet worden, dass die Angeklagten das Tierwohl zum Ziel gehabt hätten. Wenn staatliche Kontrollen versagten, seien solche Taten gerechtfertigt. Die Angeklagten hätten zwar Hausfriedensbruch begangen, die Motivation sei jedoch die richtige gewesen. Außerdem seien keine Schäden entstanden.



Zwei Männer und eine Frau der Organisation "Animal Rights Watch" waren im Sommer 2013 in die Schweinezuchtanlage in Sandbeiendorf in der Börde "van Gennip Tierzuchtanlagen GmbH & Co. KG" eingedrungen. Sie filmten dort die Haltungsbedingungen. In dem Stall mit rund 63.000 Tieren waren unter anderem die Kastenstände deutlich kleiner als gesetzlich vorgeschrieben.