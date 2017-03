Wie früher schrieben sie Songs zusammen, die im stillen Kämmerlein entstanden und sowohl in Berlin wie auch in L.A. aufgenommen wurden. Die neue Scheibe Dream Maschine erzählt von ihren Träumen und sie behaupten selbst: "Wir haben ein Traumalbum gemacht". Erstmals hat die Band ohne Produzent losgelegt und hat auch die Plattenfirma gewechselt. Das Interesse an den Jungs ist immer noch ungebrochen. Zur Überraschung vieler ist aber auch die Musik hörenswert.

MDR-Musikredakteur Tobias Kluge hat das neue Album bereits gehört. Bildrechte: MDR/Martin Paul

Sänger Bill Kaulitz probiert sich auf dem neuen Album vermehrt mit Kopfstimme. Oft gelingt ihm das auch passabel. Musikalisch funktioniert dieser Power-Pop der Achtzigerjahre – wie wir ihn von diversen Bands kennen (z.B. Erasure und die Simple Minds) bei Tokio Hotel ebenfalls gut.



An anderer Stelle wiederum klingt die Band im Jahr 2017 fast sphärisch und erinnert an manche Pioniere des Krautrock, wie beim Opener der CD Something new. Es ist das längste Stück auf dem Album mit über fünf Minuten. Dieses braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen. Aber wenn man sich erst mal von dem Refrain einfangen lässt, funktioniert der Song in seiner gesamten Idee.



Über die gesanglichen Qualitäten von Bill Kaulitz kann man sich streiten, doch er klingt erwachsener, gereifter, ohne, dass ihm die Energie von einst abhanden gegangen ist. Er strahlt in den Songs und das musikalische Talent ist hörbar vorhanden. Die Texte sind bedauerlicherweise alle auf English. Dies passt zwar zum Sound der Platte, allerdings gelangen Bill und Co. sprachlich oft an ihre Grenzen.