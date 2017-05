Gesundheitsgefährdung Landeskriminalamt wird saniert

Die Belastung mit Mikrofasern im LKA-Gebäude in Magdeburg ist offenbar weniger gefährlich als befürchtet. Das belegt ein Gutachten, das vom Finanzministerium in Auftrag gegeben worden ist und MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, soll das Gebäude schnell saniert werden. Der Umbau solle nach jetziger Planung im Dezember beginnen.