Sport für jede Altersgruppe Schach-Weltmeister triumphiert in Halberstadt

Halberstadts Oberbürgermeister Andreas Henke schmunzelt selbst als er sagt: "Ich dachte, das Rathaus brennt. Aber zum Glück waren es nur die rauchenden Köpfe, die ich von draußen wahrgenommen habe." Großes Gelächter und angesichts des gelungenen Scherzes ein zufriedener OB, der so am vergangenen Freitag im Rathaus von Halberstadt die Siegerehrung bei den 25. Offenen Landeseinzelmeisterschaften im Senioren-Schach einleitete.



Mit einem Sieger, der mit seinen 61 Jahren der "Junior" im 52-köpfigen Starterfeld der Titelkämpfe in der Kategorie 60+ ist: Gerhard Köhler. Er kann aus der Hand von OB Henke gleich zwei Pokale in Empfang nehmen kann. Den für den neuen Landesmeister Sachsen-Anhalts und - da Offene Landesmeisterschaften auch Spieler aus anderen Bundesländern als Gäste begrüßen - den Siegerpokal für das gesamte Turnier.

Weltmeister der Amteure

Dass ausgerechnet der "Junior" in Halberstadt triumphieren würde, kommt für die anderen Teilnehmer gar nicht so überraschend. Schließlich ist Gerhard Köhler nicht irgendein Schachspieler aus Sachsen-Anhalt. Köhler, der gebürtig aus Aschersleben kommt und mit sechs Jahren das Schachspielen von seinem Vater erlernte, wurde im vergangenen Jahr auf der griechischen Mittelmeerinsel Kos Schach-Weltmeister der Amateure. "Ein unglaublicher Moment für mich", so Köhler über seinen WM-Triumph, den er in seinem Leben nicht mehr vergessen werde. "Die Siegesprämie war überschaubar, doch bei solchen Turnieren kann man ja vieles verbinden. Das Hobby gegen richtig gute Spieler ausüben und gleichzeitig die Welt entdecken", lacht Köhler, der sich aber genauso über den Turniersieg und den damit verbundenen Landesmeistertitel in Halberstadt freut. Gerhard Köhler nimmt seine Pokale entgegen. Bildrechte: MDR/Marco Pahl

Auch im Job auf Weltniveau

Das Finale im Vorharz dauert insgesamt drei Stunden. Doch Köhlers Gegner, der 80-jährige Hans Petzold aus Dresden, hadert an diesem Tag mit seinem Spiel. "Das war einfach schlecht", resümiert Petzold über seine Niederlage gegen Weltmeister Köhler, der bis vor kurzem auch unternehmerisch auf Weltniveau unterwegs war. Bis Mitte 2016 war Köhler Geschäftsführer der ORWO Net GmbH und Vorstand der ORWO Net AG, den Nachfolgern der einstigen Filmfabrik Wolfen und des späteren DDR-Aushängeschildes, dessen Markenname 1970 sogar beim Fußball-WM-Finale in Mexiko für alle unübersehbar auf der Werbebande prangte.

Doch so wie beim Fußball ständig neue, junge Spieler nachkommen, steht auch im Schach ein Generationswechsel ins Haus. Für Gerhard Köhler ist das eine Herzensangelegenheit. Er ist Gründer einer gemeinnützigen Schach-Stiftung und Präsident des Vereins "Kinderschach in Deutschland". Alles für ein Ziel: Kinder spielerisch an das Schachspiel heranzuführen. Gerhard Köhler, der sich über jede Unterstützung für Verein und Stiftung freut, ist überzeugt: "Schach fördert das vernetzte Denken und setzt die digitale Tendenz schachmatt." Auch für Spiele gegen Kinder, in dem Fall die achtjährige Eva, ist sich Köhler nicht zu schade. Bildrechte: MDR/Marco Pahl

Kinderschach ist Herzensangelegenheit

Deshalb lässt es sich der Weltmeister in Halberstadt auch nicht nehmen, zum Spaß gegen die achtjährige Eva anzutreten, die schon länger mit sehr viel Leidenschaft in ihrer Schulhort-Arbeitsgemeinschaft Schach spielt und sich bei der Senioren-Meisterschaft zusammen mit ihrem Trainer Tipps bei den gestandenen Spielern holt. Eva gibt sich in der Partie gegen Dr. Gerhard Köhler selbstbewusst und sagt dabei lachend: "Ich will auch mal Weltmeisterin werden." Dann rauchen die Köpfe der beiden über dem Schachbrett wieder.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 10.05.17 | 19:00 Uhr