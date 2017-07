In Harsleben bei Halberstadt hat die Feuerwehr eine erste Schadensbilanz gezogen. Im Ortskern wurde ein Fünftel der Häuser geflutet. Trotz des Hochwassers sind die meisten Bewohner in den Wohnungen geblieben und haben begonnen, das Wasser aus den Räumen zu pumpen. Davon rät das Technische Hilfswerk allerdings ab. Der Grundwasserpegel sei noch sehr hoch, drücke von außen auf die Gebäude und könne so Schäden verursachen.



Nach Angaben von Kai-Uwe Lohse, Kreisfeuerwehrchef im Landkreis Harz, soll das Wasser auf den Straßen erst am Sonnabend abgepumpt werden. Danach müsse der Zustand der Fundamente sowie der Öltanks in 64 Häusern untersucht werden.