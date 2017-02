Wolfsangriffe Schäfer fordern mehr Hilfen vom Land

Die einen freuen sich, dass die Wölfe inzwischen wieder heimisch geworden sind in Sachsen-Anhalt, andere würden die Tiere am liebsten alle abschießen. Vor allem Schäfer bekommen die Folgen der Wolfsausbreitung zu spüren. Immer wieder werden ihre Herden angegriffen. In Niederndodeleben bei Magdeburg beraten am Mittwoch etwa 100 Schäfer über den Umgang mit dem Wolf. Aus dem Umweltministerin nimmt Staatssekretär Klaus Rehda am Treffen teil.