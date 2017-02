In Schierke hat sich die Bürgerinitiative "Pro Winterberg" gegründet. Zum ersten Treffen am Dienstagabend sind rund 70 Einwohner gekommen. Sie fordern, dass ein geplantes Ganzjahreserholungsgebiet für 30 Millionen Euro zügig umgesetzt wird.

Für das 20 Hektar große Erholungsgebiet soll eine Seilbahn entstehen. Auch eine Beschneiungsanlage und ein See sind geplant, um das ganze Jahr als Ausflugsort zu dienen. Viele Einwohner aus dem 600-Mann-Ort erhoffen sich wirtschaftlichen Aufschwung durch diese überwiegend private Investition in den Tourismus. Es würde den Ort noch attraktiver machen, sagte der ehemalige Oberbürgermeister von Wernigerode, Ludwig Hoffmann. "Da was in Schierke passieren muss, ist ein Lokomotiv-Projekt für den gesamten Oberharz."