Tatverdächtiger schweigt

Der Notruf bei der Polizei ging um 15:30 Uhr ein. Drei Minuten später standen zwei Streifenwagen vor der Sporthalle. Die Angreifer waren da bereits in ihre Autos gestiegen und davongefahren. Ein Zeuge hatte sich allerdings das Kennzeichen eines der drei Fahrzeuge gemerkt. Dadurch konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Er schweigt nach Polizeiangaben zu der Tat und lässt sich durch einen Rechtsanwalt vertreten.

Antje Prilloff und Nico Schmidt sitzen auf einer überdimensionalen Bank. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Sechs Tage nach dem Überfall sitzt Nico Schmidt auf dem Hof des Jugendclubs in Wolmirstedt auf einer Bank. Der 39-Jährige schaut auf einen künstlich angelegten Teich, auf dem zwei Enten schwimmen. Wenige Meter davor stehen einige Stühle und Sessel um eine Feuertonne, wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt. Abends sitzen hier die Jugendlichen und unterhalten sich. Seit Tagen haben sie nur ein Gesprächsthema: der Überfall auf das traditionelle Fußballturnier.

Fragen gehen durch den Kopf

War die Schlägerei geplant? Wer waren die Täter? Was waren ihre Motive? All diese Fragen gehen Nico Schmidt durch den Kopf. Er glaubt, dass der Auslöser für die Auseinandersetzung ein Streit zwischen zwei Jugendlichen war. "Sie haben sich schon vor dem Turnier beschimpft", sagt er.

Da gab es böse Blicke und ein Wort gab das andere. Nico Schmidt

Die Polizei hat schnell herausgefunden, dass einer der beiden Streithähne, ein 22-jähriger Deutsch-Italiener, den Schlägertrupp per Handy nach Wolmirstedt lotste. Spontan! Für einen geplanten Überfall gebe es keine Anhaltspunkte.

Gerüchte tauchen auf

In Wolmirstedt tauchte nach der Auseinandersetzung in der "Halle der Freundschaft" das Gerücht auf, Flüchtlinge seien in die Schlägerei verwickelt gewesen. Doch das stimmt nicht, sagte Antje Prilloff, die neben Nico Schmidt auf der Bank sitzt. Sie ist die Leiterin des städtischen Jugendclubs.

Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Am Samstag traten zehn Mannschaften zu unserem traditionellen Fußballturnier an, darunter auch Jugendliche aus dem Flüchtlingsheim und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Mit der Schlägerei hatten sie aber nichts zu tun. Antje Prilloff

Die 32-jährige Sozialarbeiterin kann sich auch nicht erklären, warum das Gerücht, Flüchtlinge seien für den Überfall verantwortlich, aufgekommen ist. Möglicherweise liegt es an den Zeugen, die die Täter als "teilweise südländisch aussehend" beschrieben haben. Nach Angaben der Polizei sind die beiden Tatverdächtigen, die ermittelt werden konnten, aber deutsche Staatsbürger. Einer habe zwar italienische Wurzeln, aber das sei für die Bewertung der Auseinandersetzung unbedeutend.

Gewalt habe es nie gegeben

Antje Prilloff ist von der Schlägerei noch immer emotional aufgewühlt. Seit Jahren setzt sie sich für den "Club-Cup" ein. Gewalt habe es nie gegeben.

Wir haben es geschafft, dass Jugendliche aus Wolmirstedt und Umgebung das Fußballturnier jedes Jahr aufs Neue organisieren. Freiwillig, ohne Zwang. Antje Prilloff

Antje Prilloff will sich ihr Projekt nicht von ein paar Chaoten kaputt machen lassen. Zum Zeitpunkt des Überfalls war sie mit in der Sporthalle und hat versucht zu schlichten. Sie hat die Schläger als durchtrainiert in Erinnerung. "Ich hatte den Eindruck, dass da Kampfsportler dabei waren", sagt sie. Ein Jugendlicher habe ihr erzählt, dass einer der Angreifer seinem Opfer mit ausgetrecktem Bein ins Gesicht sprang. "Dieser Gewaltausbruch ist mir unbegreiflich."

"Club Cup" auch im kommenden Jahr

Seit über einem Jahrzehnt fühlt sich Antje Prilloff mit dem Jugendclub Wolmirstedt verbunden. Sie arbeitete erst ehrenamtlich im Vorstand mit, inzwischen ist sie die Leiterin. Der Club ist in einem Fachwerkhaus untergebracht, das 1750 gebaut wurde. Zu DDR-Zeiten hing an der Fassade ein Gaststättenschild mit der Aufschrift "Stadt Prag". Seit nunmehr 25 Jahren trifft sich hier die Jugend von Wolmirstedt.

"Die Jugendlichen können bei uns Billard, Tischtennis und Darts spielen", sagt die Sozialarbeiterin. "Wir unternehmen Exkursionen und denken uns immer wieder neue Bauprojekte aus." Auch die Bank, auf der sie mit Nico Schmidt sitzt, ist von Jugendlichen gebaut worden. Sie ist groß. So groß, dass ein Riese darauf bequem Platz hätte.



Antje Prilloff will sich von den Schlägern, die den "Club Cup" in Misskredit gebracht haben, nicht einschüchtern lassen. Sie will auch im nächsten Jahr das traditionelle Fußballturnier wieder in Wolmirstedt organisieren. Blick in den Hof des Jugendclubs in Wolmirstedt. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz