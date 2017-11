Organisierte Kriminalität Internationaler Drogenring zerschlagen

Drogenfahnder haben im Harz mehrere Razzien durchgeführt und dabei Kokain und Marihuana im Wert von rund einer Million Euro beschlagnahmt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei Brüder albanischer Herkunft seien verdächtig, den Handel mit großen Mengen Kokain und Marihuana organisiert zu haben.

Ein 47-jähriger albanischer Staatsbürger, der in Hannover wohnt, sei noch flüchtig, so die Polizei.

Die Ermittler hatten am Dienstag zusammen mit Spezialeinheiten insgesamt 17 Wohn- und Geschäftsräume in Wernigerode, Goslar, Osterode, Clausthal-Zellerfeld und Hannover durchsucht. Fast 100 Beamten waren im Einsatz.

Dabei wurden fast drei Kilogramm Marihuana, etwa 500 Gramm Kokain, Bargeld in Höhe von 4.000 Euro, Feinwaagen zum Portionieren und Vakuumier-Maschinen zum Verpacken beschlagnahmt.

Im April 2017 konnte dann die Polizei in Amsterdam einen weiteren Kurier mit zwei Kilogramm Kokain auf dem Weg nach Deutschland festnehmen. Die Drogen waren in einem Fahrzeug aus dem Harz versteckt worden. Die Lieferanten des Kokains, ebenfalls albanische Staatsangehörige, konnten damals in den Niederlanden festgenommen werden. Außerdem wurden weitere 27 Kilogramm Kokain gefunden.