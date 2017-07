Geografische Mitte des Landes Schönebeck steht im Mittelpunkt

Die Stadt Schönebeck im Salzlandkreis gilt ab sofort offiziell als geografischer Mittelpunkt Sachsen-Anhalts. Am Donnerstag ist dort ein entsprechendes Schild aufgestellt worden. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) will die Stadt mit dem neuen Titel vermarkten. Er hofft, dass künftig mehr Touristen vom Elberadweg einen Abstecher nach Schönebeck machen. Knoblauch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er freue sich sehr. Der geografische Mittelpunkt sei ein Alleinstellungsmerkmal in Sachsen-Anhalt.

In Tornitz ist sogar eine Stele aufgestellt worden, die auf den Mittelpunkt hinweist, zeigt Ortsbürgermeister Henschel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit 2008 hatte allerdings ein anderer Ort damit geworben, der Mittelpunkt Sachsen-Anhalts zu sein: Tornitz - 500 Einwohner, wenige Kilometer südöstlich von Schönebeck. Eine amtliche Bestätigung hat Tornitz im Gegensatz zu Schönebeck aber nicht. Dass der Mittelpunkt in Tornitz sei, hatte damals ein Autor ermittelt.



Bürgermeister Eckhard Henschel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ob man in seinem Ort hochwissenschaftlich an die Sache herangegangen sei, wisse er nicht. Wo der Mittelpunkt des Landes liege, sei am Ende aber auch nicht so wichtig. Ein wenig eigenartig sei das Ganze aber schon.