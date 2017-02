Andreas Schomaker kehrt am Dienstag nun doch auf seinen Posten als Polizeipräsident der Polizeidirektion Nord zurück. Das teilte das Innenministerium am Montag mit. Schomakers Anwalt, Steffen Segler, sagte dem MDR: "Herr Schomaker freut sich darüber, dass er morgen seinen Dienst wieder antreten kann. Es war eine schwierige Zeit für ihn und seine Familie, eine große psychische Belastung.“ Sein Mandant hoffe, dass jetzt alles überstanden sei.

Das Innenministerium will Schomakers Arbeit künftig genau beaufsichtigen. Man werde schauen, wie sich die Arbeit nach der Rückkehr von Schomaker entwickele, so Karl-Heinz Willberg, der Abteilungsleiter der Polizei im Innenministerium. Wichtige Entscheidungen, zum Beispiel wenn es um Personal gehe, würden vom Innenministerium kontrolliert, so Willberg.