Trotz Einstellung der Ermittlungen Polizeipräsident Schomaker darf nicht auf Posten zurück

Ministeriumssprecher Christian Fischer teilte dem MDR mit, die Gründe für die Abordnung Schomakers nach Halle bestünden weitestgehend nach wie vor. Unabhängig davon gebe es weitere Gründe, die ein Festhalten an der Abordnung erforderlich machten. Welche Gründe das genau sind, ließ der Sprecher offen. Fischer fügte jedoch hinzu, das derzeitige Personal der Polizeidirektion Nord sichere eine stabile und erfolgreiche Führung. Insofern gebe es gegenwärtig keinen Anlass für das Innenministerium, "korrigierend einzugreifen." Schon 2016 hatte das Innenministerium mitgeteilt, den Posten bis 2020 nicht neu zu besetzen . Dann soll es eine Strukturreform der Präsidien geben.

Das Innenministerium will Schomaker ins Landesverwaltungsamt in Halle versetzen. Schmomaker will die Abordnung aber nicht akzeptieren und ist seitdem krankgeschrieben. Sein Anwalt teilte mit, dass der abgesetzte Polizeipräsident vom Innenministerium erwarte, dass seine Abordnung unverzüglich aufgehoben wird und er auf seinen Dienstposten als Präsident der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord zurückkehren kann.