B6 bei Quedlinburg Mann stirbt nach schwerem Unfall

Nach einem schweren Unfall am Sonntag auf der B6 bei Quedlinburg ist ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der 72-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Seine 74-jährige Frau befand sich auch im Auto. Sie liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger

Am Vormittag war ein Audi zwischen Hoym und Quedlinburg auf den Wagen des Ehepaars aufgefahren. Ihr Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Beide wurden im völlig zerstörten Auto eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.



Der mutmaßliche Unfallverursacher ist 75 Jahre alt, wurde ebenfalls schwer verletzt und erlitt einen Schock. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, untersucht die Polizei noch. Die vierspurige B6 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Höhe Quedlinburg zeitweise gesperrt werden.