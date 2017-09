Tourismus-Projekt in Schierke Nächstes Kapitel im Seilbahn-Streit

Die Stadt Wernigerode im Harz wirft Sachsen-Anhalts Umweltministerium vor, das geplante Tourismusprojekt um die Seilbahn in Schierke rechtswidrig zu blockieren. In dieser Woche sollte eigentlich ein Vertrag für einen Flächentausch zwischen dem Land und der Stadt Wernigerode unterzeichnet werden. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) hat das eine Stunde vor Unterzeichung verhindert. MDR SACHSEN-ANHALT sagte sie, sie habe den Tausch in dem Moment gestoppt, in dem sie von ihm erfahren habe.