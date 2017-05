Parkplatzprobleme an der Rappbodetalsperre Kurzfristige Lösung für Verkehrschaos an Hängebrücke

Der Betreiber Harzdrenalin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, an dem Problem werde seit Jahren gearbeitet. Falls alles glatt läuft, will Harzdrenalin die Bagger Anfang 2018 anrücken lassen. Doch weder kurz- noch langfristig werde das Problem dadurch gelöst, denn der Parkplatz böte Platz für höchstens einige Hundert Autos. Am Wochenende kamen dagegen einige Tausend Fahrzeuge.

Auch nach Ansicht der Forstverwaltung muss die Parkplatznot an der neuen Hängeseilbrücke schnellstens beseitigt werden. Der Leiter des Forstbetriebes Oberharz am Brocken, Eberhard Reckleben, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, an der Rappbode-Talsperre würden sämtliche Waldwege zugeparkt, "was nicht wirklich gut ist, wenn was passiert". Eine Lösung könne nur die Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes am Event-Ort sein. Die dafür infrage kommenden Flächen gehörten dem Landesforstbetrieb. Es gebe bereits seit einiger Zeit Gespräche darüber, wie der Parkplatz erweitert werden könne.