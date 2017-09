Wohnung gestürmt SEK-Einsatz in Eilsleben

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am späten Mittwochabend in Eilsleben in der Börde eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gewaltsam geöffnet und durchsucht. Nach Angaben eines MDR-Reporters waren an dem Einsatz mehrere schwerbewaffnete Beamte beteiligt. Auch ein Einsatzfahrzeug des roten Kreuzes stand bereit.