Bei dem SEK-Einsatz am Dienstag in Weddersleben im Landkreis Harz hat die Polizei weitere Waffen am Tatort entdeckt. Wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte, wurden im Zimmer des 28-jährigen Angreifers sieben Gewehre, drei Pistolen sowie eine Vielzahl an Hieb- und Stichwaffen gefunden. Außerdem entdeckten die Beamten Substanzen zur Herstellung von Sprengmitteln. Diese werden laut Angaben nun auf ihre Echtheit und Herkunft überprüft.