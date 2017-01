Ju-Jutsu-Training in Magdeburg Wo Senioren Kampfsport lernen

Als der Magdeburger Polizeisportverein im Frühjahr 1997 eine Kampfsportgruppe für Senioren gründete, war das eine bundesweite Premiere. Doch das Ju-Jutsu-Training kam von Beginn an gut an – so gut, dass die Gruppe sich auch heute noch einmal in der Woche trifft. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht findet das eine gute Sache. Doch er betont auch, dass Sachsen-Anhalt ein sicheres Bundesland sei.