Mehrere Unfälle Rettungskräfte auf A2 im Dauereinsatz

Polizei, Feuerwehr mussten in der Nacht zu Montag zu gleich mehreren Einsätzen auf der A2 ausrücken. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Börde MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen sagte, hat es insgesamt fünf Unfälle gegeben. Ein Mensch kam ums Leben, zudem gab es mehrere Verletzte.

Die vier weiteren Unfälle ereigneten sich in Fahrtrichtung Berlin. Bei Alleringersleben im Landkreis Börde fuhr ein Auto bei dichtem Verkehr auf ein anderes Auto auf. Hierbei wurde ein Mensch verletzt. Kurze Zeit später verlor der Fahrer eines Kleintransporters nahe Lostau im Jerichower Land die Kontrolle. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Laut Polizei wurde hier niemand verletzt. Ein MDR-Reporter berichtet dagegen, dass zwei Menschen in ein Krankenhaus kamen.

Seit dem frühen Morgen sorgt zudem ein Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Berlin für Behinderungen. Nach Polizeiangaben fuhr zwischen Ziesar und Wollin in Brandenburg ein Lastwagen auf einen anderen Laster auf. Zu dem Unfall kam es an einer Baustelle, einer der Wagen fing Feuer. Ein Mann wurde verletzt. Auch in Fahrtrichtung Hannover gibt es an der Unfallstelle einen langen Stau, nach Angaben des MDR-Verkehrszentrums brauchen Autofahrer dreieinhalb Stunden Geduld. Der Verkehr staut sich auf 16 Kilometern.