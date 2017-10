Skat in der Schule Reizen und Passen bis zum Klingeln

"Skat verbessert das logische Denken"

Doch für Wolfgang Meyer – der als Rentner seiner Skat-Leidenschaft auch als 1. Vorsitzender des Barleber Skatsportvereins regelmäßig nachgeht – liegen die Vorteile für die Kinder klar auf der Hand. "Im letzten Jahr haben sich die gesamten schulischen Leistungen der AG-Teilnehmer verbessert. Besonders in Mathematik ging die Leistungskurve nach oben", so Meyer. "Völlig klar warum: Skat verbessert das logische Denken und rechnen können schadet beim Skat ja nie", ergänzt schmunzelnd Heinz Fanty, der die Skat-AG im elften Jahr betreut und mittlerweile sogar generationsübergreifend agieren darf. Denn an einem der Tische sitzt seine 13-jährige Ur-Enkelin Josephine, die aber zugeben muss, dass sie "leider noch zu oft passe".

Mehr als passend sind die mit öffentlichen Mitteln geförderten und für alle Schüler verbindlichen AG-Projekte für die Schuldirektorin der Gemeinschaftsschule Barleben, Birgit Sydow. "Ich spiele selbst gerne Skat, weiß deshalb, wie man durch diese AG seine Konzentration und Aufmerksamkeit schulen kann. Und die Kinder sind begeistert, was sie von unseren beiden erfahrenen Übungsleitern über Skat lernen können. Ab und zu kann ich mir es deshalb auch nicht nehmen lassen, selbst mitzuspielen", so Sydow. Drei Skat-Geschwister: Schuldirektorin Birgit Sydow mit Wolfgang Meyer und Heinz Fanty. Bildrechte: MDR/Marco Pahl

Skat-AG hilft bei Integration

An diesem Mittwoch ist die Direktorin besonders begeistert, dass sich Haniyeh Hamidi zum ersten Mal der Gruppe angeschlossen hat. Sydow lobt die Aufgeschlossenheit der 15-jährigen, die ihre Deutschkenntnisse innerhalb sehr kurzer Zeit enorm ausgebaut hat. Für Sydow ist die Teilnahme des Mädchens an der Skat-AG auch der Beweis für eine gelungene Integration der Schülerin, die sichtlich Spaß am Spiel hat und demnächst auch ihren Eltern und Geschwister in die Geheimnisse des Skat einweihen möchte.

Dass es sich nicht nur schulisch lohnt, beim Skat am Ball zu bleiben, zeigen zwei ehemalige Teilnehmer der Schul-AG. Nach fünf Jahren Ausbildung bei Meyer und Fanty waren zwei ihrer Schüler so gut, dass sie bei der Deutschen Skat-Einzelmeisterschaft an den Start zu gehen konnten.

Vielleicht kommt Haniyeh Hamidi durch die Skat-AG in Barleben irgendwann ihrem eigenen Traum ganz nah – mit dem richtigen Blatt einen Pokal zu gewinnen.

