Verdacht auf Sprengstoff Magdeburger Zollbrücke wird voll gesperrt

An der Zollbrücke in der Magdeburger Innenstadt vermuten Sprengstoffexperten größere Mengen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprecher des Technischen Polizeiamtes in Magdeburg, Axel Vösterling, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in alten Unterlagen seien drei Kammern in der Brücke entdeckt worden, die bisher unbekannt gewesen seien. Es gebe Hinweise darauf, dass sich darin Sprengstoff befinde.