Ein wenig sieht man den Gebissabdruck noch auf der Medaille. Für Svenja Bauer allerdings kein Problem und auch nicht verwunderlich. Denn die Medaille, die Deutschlands beste Sportholzfällerin für ihren Sieg bei der Premiere des ersten Elbauencups auf der Magdeburger Seebühne gerade überreicht bekommen hat, ist natürlich aus Holz.

"Ein überragendes Gefühl", sprudelt es aus der sympathischen Hessin heraus. "Es war ein tolles Publikum hier in Magdeburg. Ich bin so froh, dass ich mich gegen die immer stärker werdende Konkurrenz durchsetzen konnte. Aber jetzt wird erst mal die Sektflasche mit den anderen Mädels geköpft", sagt die 34-Jährige zwinkernd und rennt in Richtung Umkleidekabinen.

Sachbearbeiterin ist Deutschlands Beste

Insgesamt waren fünf Frauen beim ersten Elbauencup am Start. Bei den Männern ist die Konkurrenz deutlich größer, werden dort doch bereits seit 2001 Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Svenja Bauer wurde im vergangenen Jahr die erste weibliche Deutsche Meisterin. Dabei kam die hauptberufliche Sachbearbeiterin eher durch Zufall zum Sportholzfällen, das seinen Ursprung in den USA und Kanada hat. Dort hatten Waldarbeiter eigene Wettkämpfe veranstaltet, die immer populärer wurden.

Weil Svenja Bauer ihrem Mann und ihrem Vater beim Schneiden von Brennholz helfen wollte, machte sie den Motorsägenführerschein und meldete sich auf der Herstellerseite für ein Probetraining bei den "Stihl Timbersports" an. Das war 2009 und seitdem trainiert Bauer zu Hause in der Natur oder holt sich die nötige Kraft und Ausdauer als Instructor beim Fit Boxing.

Und fit wirkt Bauer in Magdeburg auf jeden Fall. Das stellt sie in den drei Disziplinen, die bei den Frauen ausgetragen werden, eindrucksvoll unter Beweis. Im Gegensatz zu den Frauen müssen die Männer bei sechs verschiedenen Disziplinen versuchen, die Bestzeit zu erreichen. Pro Wettkampf gibt es für die erzielten Ränge Punkte, der oder die Teilnehmerin mit den meisten Zählern gewinnt am Ende.

Säge für mehrere tausend Euro

Für Bauer geht es mit dem Single Buck los. Mit einer Säge – die als Spezialanfertigung nach der Bestellung schon mal bis zu drei Jahre auf sich warten lassen kann und mehrere tausend Euro kostet – wird vom Stamm einer White Pine eine Holzscheibe, der sogannte Cookie, geschnitten.

Bildrechte: MDR/Sören Thümler Bei Bauer fällt der Cookie nach rund 20 Sekunden. Das ist die Führung. Staunen unter den mehr als 1.000 Zuschauern auf der Tribüne. "Das ist enorm, ich habe es vorhin selbst mal mit dieser Säge ausprobieren dürfen. Aber das hat bei mir dann doch etwas länger gedauert. Respekt", sagt der Magdeburger Lutz Kuckenburg, der sich gleich wieder Richtung Bühne wendet, wo Svenja Bauer beim Hot Saw eine handelsübliche Motorsäge mit knapp sieben PS erneut durch den Stamm der Weymouth-Kiefer rauschen lässt.



Nach rund 14 Sekunden liegen zwei Cookis vor Bauer, die im finalen Durchgang ihren Gesamtsieg perfekt macht. Beim Underhand Chop wird mit der Axt ein im Vorfeld mit Standkerben präparierter Holzblock einer Pappel stehend durchschlagen. Bauer braucht dafür eine knappe Minute, die Mehrzahl der Teilnehmerinnen scheitert an der Disqualifikations-Schallmauer von zwei Minuten. Ein weiterer Beweis für die Überlegenheit von Svenja Bauer in Deutschland.

"Sie hat eine führende Rolle, ist sehr talentiert"

Das unterstreicht auch Patrick Opierzynski noch einmal. "Sie hat eine führende Rolle, ist sehr talentiert und hat sogar schon mal WM-Luft geschnuppert. Dadurch dient sie als Vorbild für alle, die bei unserem Sport einsteigen wollen", sagt der Pressesprecher des Elbauencups, der auch für der Premiere des Cups ein sehr positives Fazit zieht. "Es war so eine Art Lackmustest, wie kommt Sportholzfällen in Sachsen-Anhalt an. Sehr gut würde ich sagen", sagt Opierzynski lachend und nimmt Svenja Bauer in den Arm, die gerade von ihrer Sektdusche aus den Kabinen zurückkommt.

Für beide geht die Reise weiter. Als Saisonhöhepunkt stehen im August die Deutschen Meisterschaften in Klingenthal an. Und im nächsten Jahr, so hoffen beide, die zweite Auflage des Elbauencups auf der Magdeburger Seebühne.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 08.07.2017 | 19:00 Uhr