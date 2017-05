Derzeit arbeitet Hartmann an der Musikgeschichte Halberstadts, an einem Bildband und an einem neuen Verzeichnis, in dem die Straßennamen erklärt werden. Ans Aufhören kein Gedanke. "Wenn ich nicht mehr kann, muss ich aufhören", sagt er. "Aber jetzt kann ich noch prima. Mein Kopf ist vollkommen klar, ich bin noch völlig in Ordnung." Und er ergänzt neckisch: "Ich arbeite, bis ich umfalle".