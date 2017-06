Die Fußballfans in Magdeburg sind eine Macht. Auch die Spieler setzen auf ihre Unterstützung.

Die Fußballfans in Magdeburg sind eine Macht. Auch die Spieler setzen auf ihre Unterstützung. Bildrechte: IMAGO

Stadionumbau in Magdeburg Stadtrat entscheidet über hüpfsicheres Stadion

Wer hüpft, der kommt in Wallung. Meistens will derjenige damit Freude und Frohsinn ausdrücken. Wenn Tausende aber gleichzeitig hüpfen, kann es mit Freude und Frohsinn schnell vorbei sein. Das mussten die Magdeburger Fußballfans zuletzt erfahren. Durch ihr Hüpfen ist die Statik des Stadions in Gefahr. Deshalb muss es umgebaut werden. Ein 30 Millionen teures Stadion, das gerade einmal 11 Jahre alt ist. Viele fragen sich: Muss das wirklich sein?



von Gudio Hensch