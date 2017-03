Nach Suspendierung der Bürgermeisterin Regen, Kerzen und weiter Streit in Haldensleben

Als ich am Rathaus in Haldensleben ankomme, regnet es leicht aus dichten, grauen Wolken. Eine Handvoll Menschen steht mit Kerzen vor dem Eingang. Es ist die Bürgerinitiative "Für Haldensleben". Sprecher Jan Hoffman sagt mir, man wolle die Stadträte so nochmal ermahnen, Entscheidungen im Sinne der Stadt zu treffen.

Der Stadtrat hatte daraufhin die Hauptsatzung geändert und die Befugnisse der Bürgermeisterin eingeschränkt. In der kommenden Woche entscheidet nun das Verwaltungsgericht Magdeburg darüber, ob der Stadtrat in Haldensleben künftig mehr Mitspracherecht bei Personalentscheidungen im Rathaus bekommt.

Noch länger laufen wird dagegen wohl das Disziplinarverfahren gegen Regina Blenkle. Darüber diskutiert der Stadtrat an diesem Abend in der nicht-öffentlichen Sitzung. Vorher wurde noch bekannt, dass die Kripo Blenkles Dienstrechner aus dem Rathaus beschlagnahmt hat.

Dann bekomme ich noch eine exklusive Information: Die stellvertretende Rathauschefin Wendler bestätigt mir, dass die Kripo Blenkles Computer im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den verschwundenen Akten im Rathaus mitgenommen hat. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten sich in den vergangenen Tagen zu dem Thema ausgeschwiegen und auf die laufenden Ermittlungen verwiesen. Mehr sagt aber auch Wendler an diesem Abend nicht.

Eine Wortmeldung der ehemaligen Bürgermeisterin Blenkle gibt es in der Stadtratssitzung aber doch noch: In der Einwohnerfragestunde erkundigt sie sich nach der aktuellen Situation der Müllabfuhr an einem Frischemarkt. Danach endet die öffentliche Sitzung und die Stadträte machen unter sich – also nicht öffentlich – weiter.