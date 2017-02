Dauerstreit in Haldensleben Stadtrat beschließt Suspendierung von Bürgermeisterin

Vor anderthalb Jahren Regina Blenkle als Kandidatin der Freien Wähler zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden. In einer Stichwahl setzte sie sich gegen ihren CDU-Kontrahenten Henning-Otto Konrad durch. Konrad war zu der Zeit noch Dezernent im Rathaus. Drei Monate später war Otto seinen Job allerdings los: Blenkle entließ ihren Stellvertreter. Sie begründete den Schritt mit dem Vorwurf der Veruntreuung. Otto arbeitet mittlerweile in der Nachbarschaft: Er ist Erster Stadtrat im Helmstedt. Im vergangenen Dezember sprach ein Gericht eine Entschädigung zu.

Die Posse um den ehemaligen Rathaus-Vize ist nur ein Kapitel im Zoff zwischen Stadtrat und Bürgermeisterin – und es wird auch wohl nicht das letzte sein. Die Fronten in Haldensleben zwischen Blenkle und der Ratsmehrheit aus CDU, Linken und SPD sind verhärtet.

Streit um Befugnisse und Ämter

Beispiel Wohnungsbaugenossenschaft: Der Rat wollte zwei Mitglieder in deren Aufsichtsrat entsenden. Blenkle lehnte die Kandidaten ab. Parallel ernannte sich die Bürgermeisterin zur Aufsichtsratsvorsitzenden. Dessen Mitglieder hatten aber ein anderes Mitglied gewählt. Dieses Mitglied hatte Blenkle aber vorher selber bei der Polizei angezeigt.

Haldenslebens Bürgermeisterin Blenkle hat die Mehrheit des Stadtrats nicht auf ihrer Seite. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Beispiel Kommunalrecht: Die Bürgermeisterin hat im Januar 2017 eine Klage gegen den Landkreis Börde als Aufsichtsbehörde angestrengt. Grund ist die neue Hauptsatzung in Haldensleben. Die hatte der Stadtrat verabschiedet. Und darin Blenkles Befugnisse beschränkt. Als weitere Instanz hat auch das Landesverwaltungsamt die neue Satzung bestätigt. Der Kreis hat daraufhin die Stadt aufgefordert, die neue Satzung zu veröffentlichen und sie damit für gültig zu erklären. Blenkle reagierte darauf nicht nur mit einer Klage gegen den Kreis. Bereits im August 2016 hatte sie deswegen ihren eigenen Stadtrat verklagt.



Mitte Januar 2017 veröffentlichte die Stadt eine Pressemitteilung, in der sie anzweifelte, dass die Ratsbeschlüsse der vergangenen zwei Jahre rechtskräftig sind. Begründung: Das Amtsblatt sei nicht mehr regelmäßig veröffentlicht und die Änderungen seien nicht bekannt gemacht worden. Der Landkreis Börde hat darauf am Donnerstag reagiert. Es gibt in seinen Augen keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Bekanntmachungspraxis in Haldensleben.

Querelen mit Bürgerinitiativen

Beispiel Personal: Personalquerelen ziehen sich wie ein roter Faden durch Blenkles Amtszeit. Neben dem Streit mit ihrem ehemaligen Vize gibt es seit gut einem Jahr auch eine Auseinandersetzung mit ihrem Amtsvorgänger. Blenkle hat ihn im Februar 2016 wegen Veruntreuung angezeigt.

HDL stand am Donnerstagabend wohl eher nicht für "hab dich lieb". Bildrechte: MDR/Mario Köhne Im Mai 2016 entließ sie den Jugendwart der Feuerwehr, weil er sich auf seiner Facebook-Seite abwertend über die Politik der Bürgermeisterin geäußert haben soll. Ein Ratsausschuss kassiert die Entscheidung. Infolge der Entscheidung gründet sich in Haldensleben eine zweite Bürgerinitiative. Im November 2016 beginnt ein Rechtsstreit mit dem früheren Leiter der Haldensleber Jugendherberge. Blenkle hatte ihn entlassen. Zur selben Zeit wollte sie die Stadtkämmerin absetzen lassen, scheiterte mit dem Vorstoß aber an der Ratsmehrheit. Aktuell läuft außerdem die Klage der ehemaligen Pressesprecherin gegen die Stadt. Sie wehrt sich damit gegen die Entlassung durch Blenkle. Die Pressesprecherin soll im Café Interna weitergegeben haben. Der Prozess wird im Mai fortgesetzt.

Beispiel Ratsarbeit: Blenkle ist Haldensleberin. Sie ist selber seit 1990 Ratsfrau. Bis 1998 war sie noch Mitglied der damaligen PDS. Von 1994 bis 1998 saß sie zudem im Landtag. 2015 wurde sie als Kandidatin der Freien Wähler zur Bürgermeisterin gewählt. Im Sommer 2015 trat sie ihr Amt an. Bereits im November stieß der Rat das erste Disziplinarverfahren gegen sie an. Unter anderem lautete der Vorwurf, sie habe wichtige Unterlagen zum Bau der Ortsumgehung B245n inklusive Tunnel nicht unterzeichnet. Sie selber sagt, die Dokumente seien so fehlerhaft, dass sie nicht unterschrieben werden können. Rat und Bürgermeisterin streiten sich zur Zeit auch über den Haushalt für das laufende Jahr.

Der öffentliche Teil der Sitzung wurde mit großer AUfmerksamkeit von Bürgern der Stadt verfolgt. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Die CDU hatte Änderungen angemeldet, die Blenkle aber ablehnte. Begründung: Die gewünschten Änderungen verstoßen gegen geltendes Recht. Eine von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Mediation hat der Stadtrat im vergangenen Sommer abgelehnt. Am Donnerstag ist der Streit im Stadtrat also in eine neue (nicht-öffentliche) Runde gegangen.



Beispiel Bürgerinitiative: In Haldensleben wird seit Jahren über den Ausbau der Ortsumgehung und mit ihr um den Bau der Eisenbahnunterführung gestritten. Im Zuge der Diskussionen hat sich dort die "Bürgerinitiative Pro B245n + Tunnel" gegründet. Im vergangenen Jahr wurde der Jugendwart der Feuerwehr von Blenkle zunächst angegriffen und später dann quasi abgesetzt. Um auf diesen Schritt zu reagieren, gründete sich die "Bürgerinitiative Feuerwehr für Haldensleben". Beide BI sind in der Zwischenzeit zur "BI Brennpunkt Haldensleben" fusioniert. Im August stellte sie beim Land einen Antrag auf Abwahl Blenkles. Sie werfen der Bürgermeisterin außerdem vor, Stadtratsbeschlüsse zu blockieren, die Ansiedlung von Unternehmen zu behindern und nicht kritikfähig zu sein.