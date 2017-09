Tourismus im Harz Wernigerode zahlt erneut für Feuerstein-Arena

Der Stadtrat von Wernigerode hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit für die Fertigstellung der Schierker Feuerstein-Arena gestimmt. Damit wurde erneut ein Zuschlag für den Bau in Höhe von 490.000 Euro bewilligt. Als Begründung für die Mehrausgaben wurden gestiegene Baupreise genannt. Bereits Ende August hatte der Stadtrat knapp einer halbe Million Euro für den Weiterbau zugestimmt. Die Kosten steigen damit auf knapp neun Millionen Euro.

In der Feuerstein-Arena in Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode, sollen Kultur- und Sportveranstaltungen stattfinden. Sie ist Teil eines Projektes, das den Tourismus fördern soll. Die geplanten Kosten für den Bau lagen ursprünglich bei rund sieben Millionen Euro. Für 2017 hatte die Stadt Wernigerode beim Land erneut Fördermittel beantragt, die allerdings nicht bewilligt wurden. Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) begründete diese Entscheidung damit, dass das ganze Land von Fördermitteln profitieren sollte und nicht nur eine einzelne Kommune.

Nachdem das Land den Geldhahn zugedreht hatte, beschloss die Stadt Wernigerode die zusätzlichen Kosten für die Feuerstein-Arena allein zu decken . Falls die Arena nämlich nicht fertig gestellt werden sollte, müssten sämtliche Fördergelder zurückgezahlt werden. Um die Finanzierung sicherzustellen, soll das benötigte Geld bei anderen Projekten abgezogen werden. Im Fall der Feuerstein-Arena fällt das zu Lasten des neuen Funktionsgebäudes für Feuerwehr und Bergwacht in dem Wernigeröder Ortsteil. Dieses Projekt muss nun warten.

Der Bau der Feuerstein-Arena hatte im April vergangenen Jahres begonnen. Das frühere Eisstadion wird in eine Mehrzweckarena umgebaut. Durch den Neubau werden Zukunft und Geschichte verbunden, denn in der alten Arena wurden 1950 die ersten Wintersportmeisterschaften der DDR eröffnet. Die neue Arena soll Ende diesen Jahres in Betrieb gehen.