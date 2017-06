Stadtteilkonzept Wie lebenswert ist Magdeburg?

Ein dichter, vielseitiger Stadtteil in Magdeburg ist Stadtfeld Ost. An ihm schätzen die Bewohner die Lebendigkeit. Außerdem gaben sie an, sich dort sicher zu fühlen. Viele kleine Cafés und Geschäfte verleihen dem Stadtteil seinen Kiezcharakter, finden die Bewohner. Positiv bewerten die Stadtfelder auch, dass Menschen aus vielen sozialen Schichten im Stadtteil wohnen. Problematischer wird es jedoch bei der Parkplatzsuche: Den Stadtfeldern zufolge gibt es oft keine Parkplätze und deswegen parken die Autos die Gehwege zu. Auch die Abgase der Autos an den großen Straßen stören. Ihr Herzenswunsch ist eine Beruhigung des Verkehrs, zum Beispiel mit Tempo 30 Zonen.