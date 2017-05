Samstag, 20. Mai: Es geht um viel für die Sportvereine aus Magdeburg an diesem Tag. Die einen hoffen auf die Erfüllung eines langersehnten Traumes, die anderen auf die Belohnung nach einer durchwachsenen Saison. Fußball-Drittligist Magdeburg hat im letzten Spiel der Saison die Chance auf die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga. Für den Handball-Bundesligisten SCM geht es um den Einzug ins Finale des Europapokals. Und damit einem Titel, einen Pokal als Belohnung für eine Saison, die in der Hin- und Rückrunde hätte unterschiedlicher nicht sein können.

Der FCM empfängt an diesem Tag um 13:30 Uhr Sportfreunde Lotte zum letzten Spieltag der Saison. Das Stadion platzt aus allen Nähten, rund 23. 500 Fans sind vor Ort. Das Spiel war schon Wochen vorher ausverkauft. So sehr haben sich die Magdeburger auf dieses hoffnungsvolle Saisonende gefreut. Der SC Magdeburg ist an diesem Tag gut 550 Kilometer weg von Zuhause. In Göppingen steigt das Final Four des Europapokals. Rund 500 Fans sind nach Baden-Württemberg gefahren, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Am Samstag, im Halbfinale trifft der Handballclub um 15 Uhr auf Ligarivalen FrischAuf Göppingen. Was an diesem Tag in Magdeburg passierte im Zeitraffer:

10 Uhr – Berliner Chaussee

Im Magdeburger Stadtteil Cracau, wo auch beide Spielstätten der Clubs stehen, wacht man an diesem Tag mit Fangesängen auf. Bereits vier Stunden vor Anpfiff des Fußballspiels sind die blau-weißen Fans unterwegs und stimmen sich ein. Zu dieser Stunde dominieren die Fußballfans die Straßen. Ob Schal, Trikot oder Jacke – blau-weiße Punkte setzen sich im Stadtbild durch.

12 Uhr – Vor der Neuen Strombrücke

Rund 23.500 Menschen reisen an diesem Tag zum Stadion des FCM. Unter ihnen sind viele Magdeburger, aber auch aus der Umgebung kommen viele. Das verraten die Autokennzeichen im Stau auf der Strombücke, die Richtung Stadion führt. Die Massen bewegen sich mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß. Der Parkplatz vor der Brücke ist ebenfalls fast voll. Einen der letzten Stellplätze ergattern Uwe und Thomas. In FCM-Trikots machen sie sich von hier aus auf den Weg zur MDCC-Arena.

Uwe und Thomas sind zum letzten Spieltag extra nach Magdeburg gereist, in der Hoffnung einen historischen Tag zu erleben. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Uwe ist extra aus Havelberg, sein Sohn aus Tangerhütte angereist. Sie haben Hoffnung, dass dieser Tag ein ganz bedeutender für ihren Lieblingsverein werden könnte, auch wenn sie leicht angespannt sind. "Es geht an diesem Tag um viel", sagt Uwe, der etwas unglücklich darüber ist, dass er an diesem Tag auch auf die Ergebnisse von Jahn Regensburg schauen muss. Denn der FCM ist an diesem Tag von den Spielergebnissen des Ligakonkurrenten abhängig. Im Falle eines Sieges beider Vereine, würde Regensburg die Chance auf die Relegation bekommen. Die Aufmerksamkeit von Uwe und Thomas wird aber nicht nur nach Münster gehen, wo Regensburg an diesem Tag spielt, auch beim Handball fiebern sie mit.

12:30 Uhr – an der Sankt-Johanniskirche

Familie Bürsch (v.l.): Papa Mario, Tochter Anne, der Weihling Simon, Mama Bärbel, Tochter Vicky und Schwiegersohn Toni Schwede in der zweiten Reihe. Der zweite Schwiegersohn sah sich das FCM-Spiel live an und versorgte die Familie mit Infos. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Genau daneben, auf demselben Parkplatz steigen zurecht gemachte Familien aus ihren Autos aus. Sie bewegen sich in Richtung der Sankt-Johannis-Kirche, die in unmittelbarer Nähe ist. Hier ist heute für mehrere Jugendliche ihr großer Tag – die Jugendweihe. Um 13 Uhr geht es auch für Simon Bürsch rein in die Kirche. Seine Familie ist natürlich mit dabei. Auf die Frage, ob sie an diesem Tag auch auf die Spielergebnisse schauen, antwortet der Vater mit "Man ist vernetzt" und die Mutter ergänzt, dass sie mit Informationen von Freunden aus dem Stadion versorgt werden. Auch auf die Spielergebnisse des SCM wird geschaut, als Magdeburger sei man da solidarisch, sagt die Familie. Gefeiert wird an diesem Tag so oder so, ob mit einem Sieg oder nicht. Das trifft auch für die anderen Familien zu, die sich um die Kirche versammelt haben.

13:15 Uhr – Zollbrücke/MDCC-Arena

Der Fernseher ist an: Das Personal der Kneipe "Silkes Zolleck" ließ sich das FCM-Spiel nicht entgehen. Auch das Handballspiel wurde später übertragen. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Vereinzelt eilen Menschen noch zum Stadion, auf Fahrrädern, zu Fuß oder mit der Bahn. Vor dem Stadion ist hingegen Ruhe. Die Bier- und Grillstände, die vorher so gut besucht waren, nutzen die Zeit um Ordnung reinzubringen. Sie fegen, füllen auf und lauschen der Geräuschkulisse, die aus dem Stadion kommt. Auf Nachfrage sagen sie, dass es heute besonders viel los war vor dem Spiel. Die Menschen seine hoffnungsvoll und gut drauf gewesen. Passend zu diesem sonnigen Wetter.

14 Uhr – Alter Markt

Zurück in der Innenstadt ist Blau-Weiß zunehmend aus dem Stadtbild verschwunden. Generell scheinen die Straßen leer gefegt. In einem Sportgeschäft wird man auf der Suche nach Sportfans wieder fündig: Hier wird das FCM-Spiel übertragen, nach dem Abpfiff wird direkt Handball weiter geguckt. Wer nicht arbeiten muss, ist im Stadion. Die Kollegen im Dienst fiebern mit den Magdeburger Mannschaften mit. Katrin Petzlaff sagt: "Wir müssen zwar für unsere Kundschaft da sein, aber als Magdeburgerin fiebere ich mit und zwar für beide Vereine." Sie würde dem SCM den Pokal und dem FCM die Chance auf den Aufstieg wünschen.

14:30 Uhr – an den Elbtreppen

Die Zwillingsschwestern Alina (l.) und Marina lässt das Sportgeschehen eher kalt. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Entlang der Elbe scheint sich die Welt dagegen überhaupt nicht für den Sport zu interessieren. Weit und breit sind keine Trikots zu sehen: weder blau-weiß, noch grün-rot. Das Tempo ist entschleunigt, die Menschen schlendern, naschen Eis oder liegen entspannt in der Sonne. So auch die beiden Schwestern Alina und Marina. Sie haben zwar von Kollegen und der Umgebung mitbekommen, dass dieses Wochenende sportlich ein wichtiges ist, aber sie hätten keine genaue Uhrzeit gewusst oder den Gegner. In dem gegenüberliegenden Cafe "Schweizer Milchkuranstalt" scheint die Welt ebenfalls sportfrei zu sein. Enstapnnt und ruhig sitzen hier Freunde und Familien, ihr Wochenende genießend.

15 Uhr – Public Viewing am "Mückenwirt"-Biergarten

Weiter Richtung Süden, findet sich allerdings ein Ort an der Elbe, der voll und ganz auf Sport eingestellt ist. Am "Mückenwirt", dem Biergarten im Stadtteil Buckau, ist ein kleines Public Viewing organisiert wurden. Sogar eine Leinwand wurde extra für diesen Tag aufgestellt. Zuerst wird Fußball, dann Handball gezeigt. Beide Fanlager finden hier zusammen. Die blau-weißen Trikots dominieren das Bild jedoch entscheiden. Die letzten Minuten des FCM-Spiels laufen, die Fans sind sichtlich angespannt. Der FCM führt zwar mit 2:0 zuhause, Regensburg in Münster allerdings auch. Die Fans wissen, sollte es so bleiben, war es das mit der Aufstiegschance. Inoffizielles Public Viewing an der Elbe im Magdeburger "Mückenwirt". Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Die Ergebnisse bleiben so. Für den FCM ist die Saison vorbei, die Chance auf den Aufstieg ist dahin. Die Fans sind sichtlich enttäuscht und schütteln mit dem Kopf. Schnell wird zum Handball umgeschaltet. Das Spiel des SCM ist bereits angepfiffen, die beiden Spiele haben sich leicht überschnitten. Mit dem Umschalten der Spiele, verändert sich auch das Public Viewing. Die Menge leert sich, die Handball-Fans können jetzt Platz in der ersten Reihe einnehmen. Trotzdem sind nur ein paar einzelne Handball-Trikots zu sehen. Viele der Fußballfans bleiben auch noch für das Handballspiel sitzen. Man sei ja Magdeburger oder eben Sachsen-Anhalter und mit der Region verbunden und damit auch dem regionalen Sport.

Unter den Handballfans findet sich auch eine Person, für die das Spiel eine besondere Bedeutung hat. Regina Grafenhorst ist die Mama des SCM-Urgesteins Yves Grafenhorst und schaut sich das Spiel im Magdeburger "Mückenwirt" an. Die Mehrheit der Verwandschaft sei nach Göppingen mitgefahren. "Einer muss ja den Hund hüten", erzählt sie lachend. Außerdem feiere Yves Schwester in ihren Geburtstag rein: "Ich hoffe, der Sieg gilt meiner Tochter". Der Sieg bleibt an diesem Tag aus. Der SCM verliert knapp gegen Göppingen. Grün-rotes Fleckchen im blau-weißen Meer (v.l.): Andrea, Günther, Regina und Claudia. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

16 Uhr – am Hasselbachplatz

Auf dem Weg zurück in die Stadt, bleibt der große Ansturm aus. Vereinzelt fahren blau-weiße Fans auf dem Fahrrad vorbei oder steigen aus der Straßenbahn aus. Ein paar steigen nur um, andere kehren in den Cafes und Kneipen ein. Auf dem Hasselbachplatz, wo sonst bei Siegen Autokorsos stattfinden, geht der Tag ganz unaufgeregt seinen Gang. Nach grün-roten SCM-Trikots muss man schon gezielt suchen. Magdeburger Fußballfan Patrick, der nach dem Fußball in der Sportkneipe "Fan" eingekehrt ist, erklärt sich das mit dem Heimvorteil. Handball sei an diesem Tag zu weit weg, deshalb dominiere blau-weiß das Stadtbild. Wäre der SCM ins Finale gekommen, sei das am Finaltag anders.

17:00 Uhr – im "Silkes Zolleck"

Immer mehr Fans kehren zurück aus dem Stadion, bewegen sich Richtung Bahnhof, verteilen sich auf den Terassen der Stadt. Zurück Richtung Cracau, in der unter FCM-Fans beliebten Kneipe "Silkes Zolleck" sitzen noch einige Fans und lassen den Spieltag ausklingen. Die Stimmung ist gut, sie trinken Bier, erzählen und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Man sei natürlich etwas enttäuscht, aber man sei insgesamt mit dem Saisonverlauf zufrieden.

Auch die Gastronomiedamen aus der Gaststätte sind zufrieden, sie hätten einen guten Tag gehabt, so wie es eigentlich immer beim Spieltag sei. Während die FCM-Fans beim Spiel waren, haben sie das Spiel auch verfolgt. Auch das SCM-Spiel lief im Fernseher der kleinen Kneipe. Für Fans wie Jörg Gundermann. Der Magdeburger ist Dauerkartenbesitzer beider Clubs und als Magdeburger Junge mit vollem Herzen dabei. Nach Göppingen ist er nicht mitgefahren, weil sich die Spieltage überschnitten haben. Sonst wäre er auch seinem Handball-Team gefolgt. Den Tag erlebte er als sehr durchwachsen: "Heute ist alles etwas schief gelaufen". Die Männer neben ihm sind hingegen zufrieden. Uwe Mertens hat Freunde aus Spanien ins Stadion mitgenommen und die waren begeistert. Mit der Stimmung im Stadion und dem Spiel, welches der Club gezeigt hat, sei man zufrieden. Und als Magdeburger bleibe man seinem Verein eh verbunden. Lassen den sportlichen Tag entspannt ausklingen (v.l.): Jörg Gundermann, Uwe Märtens und seine spanischen Freunde Hermann und Josaf. Bildrechte: MDR/Olga Patlan