Die Storchennester in Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr schlechter besetzt als 2016. Storchexperte Michael Kaatz vom Storchenhof Loburg (Jerichower Land) sagt, nur 80 Prozent der Horste seien von Storchenpaaren bezogen worden. Grund dafür seien vor allem die schlechten Überwinterungsbedingungen, die die Störche in Südostafrika gehabt hätten. Dort habe große Trockenheit geherrscht, so dass sich die Vögel nicht genügend Reserven für die Rückreise zulegen konnten.