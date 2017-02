Zur zentralen Kundgebung von Beschäftigen des Öffentlichen Diensts kamen 5.000 Menschen nach Magdeburg. Lehrer von Schulen und Hochschulen, Polizisten sowie Beschäftigte von Behörden und Straßenmeistereien demonstrierten auf dem Alten Markt. Sie forderten unter anderem ein Lohn-Plus von sechs Prozent für die rund 37.000 Beschäftigten. Werner Theis von Verdi Sachsen-Anhalt sagte dem MDR: "Geld ist da, es kommt darauf an, wie es verteilt wird."

Wichtiger als mehr Geld sind vielen Landesbediensteten aber die Arbeitsbedingungen. "Es wurde schon probiert inklusiv zu unterrichten: Förderschüler, fortgeschrittene und hochintelligente Kinder im selben Klassenraum", bennennt eine Lehrerin der Grundschule in Freyburg (Burgenlandkreis) die Erwartungen. "Aber alleine als Lehrkraft und ohne mehr Stellen ist das nicht machbar", meint sie, "so werden wir regelrecht verheizt."

An 900 Schulen in Sachsen-Anhalt war zum Warnstreik aufgerufen worden. Dadurch fiel laut einem Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an etlichen Schulen der Unterricht aus. Die Betreuung der Schüler sei aber durch die verbeamteten Lehrer abgesichert worden, weil sie nicht streiken dürfen.