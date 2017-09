Ein besonderer Nachbarschaftsstreit beschäftigt am Donnerstag das Magdeburger Landgericht. Eine Familie aus Wenigerode fühlt sich bei Sonnenschein vom Schornstein ihrer Nachbarn geblendet. Denn er besteht aus Edelstahl.

Eine Lösung wäre ein Anstrich in matter Farbe gewesen. Da aber ein Edelstahl-Schornstein spezielle Farben erfordert, würde dieser Anstrich folglich einiges kosten.

In einer ersten Verhandlung war beschlossen worden, die Meinung eines Experten einzuholen. Er hat den Umfang der Blendungen untersucht und wird am Donnerstag sein Gutachten vorstellen. Danach will das Gericht entscheiden.