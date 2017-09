In einem Agrarbetrieb in Neugattersleben im Salzlandkreis hat es erneut gebrannt. Wie die Polizei in Bernburg mitteilte, standen am Donnerstagmorgen zwei nebeneinander liegende Silos in Flammen. In einem der beiden Großbehälter waren rund 500 Ballen Heu gelagert, in dem zweiten rund 350 Tonnen Dünger.