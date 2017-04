Statische Probleme FCM muss Ausweich-Stadien benennen

Der 1. FC Magdeburg muss für die nächste Saison Ausweich-Stadien benennen. Das hat der Fußball-Klub am Montag mitgeteilt. Die Suche habe bereits begonnen. Der Grund: Nur mit dieser Auflage bekommt der Verein eine Lizenz für die 2. Bundesliga beziehungsweise 3. Liga.

"Diese Bedingung entsteht aufgrund der vorherrschenden baustatischen Probleme der MDCC-Arena und der daran geknüpften Bereitstellung eines Gästekartenkontingents von grundsätzlich zehn Prozent", hieß es in einer Mitteilung des Klubs.

"Ein kleiner Schock war es schon", sagte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik zu der Auflage, ein Ausweich-Stadion zu benennen. Konkret müsse das Ausweich-Stadion für die 2. Bundesliga bis zum 31. Mai bei der Deutschen Fußball Liga benannt sein. Bis zum 2. Juni muss der Name des Ausweich-Stadions für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorliegen.

Die Magdeburger Fußballer streben als Dritter der 3. Liga den Aufstieg in die 2. Bundesliga an. Für den wirtschaftlichen Bereich seien dem Klub keine Auflagen erteilt worden, so der Verein.