Zwischen vielen Wiesen und Feldern liegt malerisch die Pferdepension Sülzetal im Ortsteil Osterweddingen. Bis zu 65 Tiere haben hier Platz. Hausherrin ist Anja Kötz-Körber. Sie hat die Pension von ihren Eltern übernommen. Kötz-Körber hat selbst zwei Pferde. Auch ihr Sohn und ihr Mann besitzen je zwei Tiere. Sollte die Pferdesteuer in der Gemeinde Sülzetal wie vorgeschlagen eingeführt werden, würden die Tiere allein bei dieser Familie 3.000 Euro jährlich kosten. Zusätzlich. Der Vorschlag aus dem Rathaus sieht vor, 500 Euro pro Tier und pro Jahr zu erheben.

Pferdepensions-Besitzerin Anja Kötz-Körber Bildrechte: MDR/Mario Köhne Kötz-Körber sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Für mich war gleich klar, dass es meine Existenz bedeuten könnte." Sie ist eine von 57 Pferdehaltern in der Gemeinde. Insgesamt könnten dort mit den mehr als 220 Pferden und der neuen Steuer mehr als 100.000 Euro verdient werden.



In ganz Sachsen-Anhalt gibt es fast 29.000 Pferde bei mehr als 8.000 Haltern. Es existieren mehr als 300 Reitsportvereine. Andernorts sind Pferdesteuer-Vorstöße bisher gescheitert: in Schraplau im Saalekreis, in Oebisfelde im Landkreis Börde oder auch in der Landeshauptstadt Magdeburg wurden solche Vorhaben gekippt.

Sülzetal kämpft mit großem Haushaltdefizit

Sülzetals Bürgermeister Jörg Methner (SPD) Bildrechte: MDR/Mario Köhne Für Sülzetals Bürgermeister Jörg Methner (SPD) ist die Vorlage im Ausschuss am Dienstagabend erstmal nichts mehr als ein Vorschlag. Er sagte MDR-SACHSEN-ANHALT: "Es tut mir schon sehr weh, über sowas diskutieren zu müssen."



Sülzetal hat allerdings mit einem Haushaltsloch von fünf Millionen Euro zu kämpfen und befindet sich seit Jahren in der Konsolidierung. Der Landkreis Börde als Kommunalaufsicht fordert von der Verwaltung daher, jede Einnahmemöglichkeit anzusprechen.

Die Meinungen zu dem Thema sind in den Augen des Bürgermeisters geteilt. Es gebe Hundehalter, die ihn angerufen hätten und die Steuer guthießen. Aber auch Pferdebesitzer hätten sich im Rathaus gemeldet und ihr Leid geklagt.

Pferdehalter planen Protest

Von diesem Leid kann auch Anja Kötz-Körber ein Lied singen. Die Hälfte der Pferdehalter, die ein Tier in ihrer Pension stehen hat, hätten angekündigt, das Tier verkaufen oder umziehen zu wollen. Deswegen wollen Kötz-Körber und andere Pferdefreunde aus Sülzetal an diesem Dienstagabend im Rathaus protestieren. Sie wollen an der Finanzausschusssitzung teilnehmen, auf der das erste Mal über die Steuer gesprochen wird.

Der Protest soll aber ruhig verlaufen. "Wir wollen als stille Begleiter horchen, was kommt", sagte Kötz-Körber. "Wir wollen dort nicht mit Plakaten auftreten, sondern mit kleinen Flyern und Pins. Wir wollen so in vernünftiger Form zeigen, dass wir das nicht möchten."