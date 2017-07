Die Bürgermeisterin von Haldensleben, Regina Blenkle, bleibt weiterhin vom Amt suspendiert. Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hat ihre Beschwerde gegen die Dienstenthebung zurückgewiesen. An der Rechtmäßigkeit der Suspendierung bestünden "keine ernsthaften Zweifel", teilte das Gericht am Donnerstag mit.