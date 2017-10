Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Haseloff zeigte sich im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT zufrieden über das Erreichte. Der CDU-Politiker sagte: "Dem Grunde nach hat sich dieses Land so gewandelt, dass man sich wie in eine andere Welt versetzt fühlt." Das heiße nicht, dass man schon alles geschafft habe. Es gebe noch genügend Ecken, wo Handlungsbedarf bestehe. Dazu zählten das eine oder andere Schlagloch oder die eine oder andere Ruine, die noch wegzuräumen sei. Haseloff: "Ich bin ein alter Schmalfilmer und habe noch viele Schmalfilme aus den Zeiten vor '89. Wenn ich die zeige, dann sind Sie, wenn Sie dann anschließend unterwegs sind, in Sachsen-Anhalt in einem völlig anderen Land." Bildrechte: CDU Sachsen-Anhalt