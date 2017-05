Tradition im Oberharz Hunderte feiern Tanner Kuhball

In Tanne im Oberharz ist am Sonntag der traditionelle Kuhball gefeiert worden. Rund 300 Menschen beteiligten sich am Programm, darunter Hirten in typischen Harzer Trachten und mehr als 20 Kühe mit buntem Kopfschmuck. Wie in Tanne üblich, wurde der erste Viehaustrieb nach Ende des Winters somit am letzten Sonntag vor Christi Himmelfahrt begangen.

Gefeiert wurde der Kuhball mit einem großen Festumzug, an dem auch Mitglieder aller Vereine in Tanne teilnahmen – von der Feuerwehr bis zum Hexenverein. Begleitet wurden sie von geschmückten Traktoren und einem Spielmannszug. An den Straßen standen zahlreiche Schaulustige. Zum Kuhball kommen nach Angaben der Veranstalter vom Harzklub-Zweigverein Tanne jährlich mehr als 1.000 Menschen.

Rasse beinahe ausgestorben

In Tanne wird einer der höchstgelegenen Höfe im Harz bewirtschaftet. In den 1990er Jahren nahmen sich die Brockenbauern der Rinderrasse "Rotes Höhenvieh" an. Zu diesem Zeitpunkt hatte es in dem Gebirge kaum noch Tiere der Rasse gegeben – früher hatten sie jedoch neben der Waldwirtschaft und dem Bergbau eine wichtige Lebensgrundlage für die Menschen im Harz dargestellt. Heute leben wieder mehrere Hundert der beliebten Rinder im Harz.

Neben dem Kuhball werden in Tanne jährlich ein Finkenwettstreit und ein Schlittenhunderennen ausgetragen. Im Mittelpunkt des Kuhballs standen Kühe der Rinderrasse "Rotes Höhenvieh". Sie wären in den 1990er Jahren beinahe ausgestorben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 21.05.2017 | 19:00 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 22.05.2017 | 06:10 Uhr