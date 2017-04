Fünf Mal Telemann - Stadtrundfahrt inklusive

Etwa 100 Jugendliche aus Magdeburg haben am Freitag im Namen des Komponisten-Sohns der Stadt Georg Philipp Telemann Kultur an fünf Orten präsentiert – und das innerhalb von 90 Minuten.



Los ging es mit Gesang in den Gruson Gewächshäusern, denn Telemann war Pflanzenfreund. Bildrechte: MDR/Sören Thümler