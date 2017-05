Die Festnahme des terrorverdächtigen Syrers am Dienstag in Magdeburg ist monatelang vorbereitet worden. Das teilte der Sprecher des Landeskriminalamts, Andreas von Koß, MDR SACHSEN-ANHALT mit. Seinen Angaben zufolge wurde der 30-jährige Syrer Abdulmalk A. am Morgen um 5 Uhr von einem 20-köpfigen Spezialeinsatzkommando in Magdeburg festgenommen. Der Terrorverdächtige habe keinen Widerstand geleistet. Nach MDR-Informationen befand sich die durchsuchte Wohnung im Stadtteil Neustädter See.

"Wir waren gut vorbereitet und uns daher sicher, dass der Einsatz ohne Zwischenfälle gelingt", sagte von Koß. A. soll am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, gemeinsam mit einem weiteren syrischen Terrorverdächtigen, der heute in Berlin festgenommen worden ist. Es wird laut Bundesanwaltschaft erwartet, dass der Richter beiden Männern die Haftbefehle verkündet und dann über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet.

Abdulmalk A. soll Befehlshaber gewesen sein

Der Eingang zum Wohnhaus, in dem der 30-Jährige festgenommen wurde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den Terrorverdächtigen wird die Mitgliedschaft in der ausländischen Terrorvereinigung "Al-Nusra-Front" vorgeworfen. Laut Bundesanwaltschaft hatte A. den Rang eines Befehlshabers von "Al-Nusra-Front" im östlichen Syrien inne. Im Frühjahr 2013 soll er einem Scharfschützen der syrischen Armee die Kehle durchgeschnitten haben, um damit den Machtanspruch der Terrorgruppe in der Region deutlich zu machen. Mitte 2013 schloss er sich den Ermittlungen zufolge der Terrormiliz Islamischer Staat an.

Die Al-Nusra-Front Die Al-Nusra-Front ist eine seit 2012 in Syrien tätige Gruppe, die für die Errichtung eines sunnitischen islamischen Kalifats kämpft. Sie wurde 2013 durch die Vereinten Nationen als Terrororganisation eingestuft. Bis Mitte 2016 war die Gruppe Al-Kaida zugehörig, inzwischen gehört sie zur Terrorgruppe "Islamischer Staat". Die Al-Nusra-Front hat Schätzungen zufolge mehrere tausend Kämpfer in ihren Reihen. Ihr werden mehrere Anschläge in Syrien in jüngerer Vergangenheit zugerechnet.

