Stadtrat Thale Schönheitskur für Hexentanzplatz und Bergtheater

Der Hexentanzplatz in Thale ist ein Wahrzeichen des Harzes. Er fasziniert seit Jahrhunderten die Menschen, viele Sagen ranken sich um diesen magischen Ort. Doch der Platz ist in die Jahre gekommen. Er und das benachbarte Bergtheater könnten deshalb eine Schönheitskur vertragen. Die wird es nun geben. Der Stadtrat von Thale entschied sich einstimmig für Investitionen in Höhe von insgesamt elf Millionen Euro.