In der letzten Oktoberwoche steht die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts im Zeichen der Mode. Am Samstag, dem 28. Oktober, findet hier die Modavision statt, eine Fashion- und Lifestyle-Show. An diesem Abend verwandelt sich das Maritim-Hotel in einen Modepalast – in dem Mode und Lifestyle präsentiert und zelebriert werden. Dieses Ereignis nimmt sich MDR SACHSEN-ANHALT zum Anlass, sich dem Thema Mode und Trends im Land zu widmen.

Die Woche "Mode in Sachsen-Anhalt" beginnt mit der Vorstellung der Modavision und der Idee dahinter. Am Dienstag wird sich dem Thema Blogger angenommen. Als neue Popstars erobern sie immer mehr rote Teppiche und werden zu Werbegesichtern. Wie steht es um Mode-Blogger in Sachsen-Anhalt? Danach dreht sich alles um die Mode für den Mann, um Bartmode im Speziellen. Das Geschäft mit dem Frisieren der Bärte boomt wie seit langem nicht mehr. MDR SACHSEN-ANHALT stellt die Trends vor.

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Zahlen: Wie viel geben Menschen für Mode aus und wie steht es um das Konsumverhalten? Am Freitag wird der Modavisionär Holger Salmen vorgestellt, der durch zahlreiche Modenschauen im Land das Modebewusstsein prägt. Am Abend der Modavision steht Starfriseur, Sebastian Böhm, live auf dem Facebook-Kanal des MDR SACHSEN-ANHALT Rede und Antwort zum Thema Trends und Haarpflege. Am Sonntag schließt die Themenwoche mit einer Reportage über eine Model-Newcomerin.

Die Modavision ist eine der größten Modeschauen Mitteldeutschlands. Bildrechte: First Contact/Andreas Lander Die Modavision ist eine Fashion- und Lifestyle-Show. Fashion steht für Mode und Lifestyle und für ein Lebensgefühl, welches oft mit Mode zusammenhängt. Mit 1.500 Quadratmetern und 1.200 Gästen ist sie eine der größten Modenschauen Mitteldeutschlands. Wer eine Fashionshow à la Berlin Fashion Week erwartet, wird überrascht sein, denn die Modavison ist anders. Während Fashion Weeks "Modepräsentationen sind, die sich an Einkäufer der Modehäuser richten, ist die Modavision eine Entertainmentshow, welche über Modetrends informieren will", so Veranstalter Holger Salmen.

Ich würde die Modavision mit einem coolen Hotel in Las Vegas vergleichen. Weniger in Assoziation mit dem Spiel, als mit Unterhaltung auf höchstem Niveau und 24 Stunden Action, Party und Lifestyle. Holger Salmen, Veranstalter

Holger Salmen stand früher selbst als Model auf der Bühne, lief auf einigen Modenschauen. Heute ist er Inhaber der Modelagentur "First Contact" und Moderator.